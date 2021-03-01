Общество

Самолет из Калининграда прибыл в Псков с опозданием на 5 часов 36 минут

Самолет из Калининграда прибыл в Псков с опозданием на 5 часов 36 минут. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Причиной такой задержки стала незапланированная замена воздушного судна непосредственно перед отправлением и в связи с этим – позднее прибытие самолета в аэропорт Калининграда, – рассказал генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов. – В Псков самолет прибыл в 18 часов 14 минут».

Как отметил директор, для псковского аэропорта это первая серьезная задержка рейса по авиамаршруту Калининград - Псков.