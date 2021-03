Общество

Прощание с журналистом Юрием Моисеенко проходит сегодня в Пскове

Сегодня, 10 марта, в Пскове прощаются с известным журналистом, блогером Псковской Ленты Новостей Юрием Моисеенко, передает корреспондент ПЛН.

В церковь Косьмы и Дамиана с Примостья проводить в последний путь усопшего пришли его родные, близкие, друзья и коллеги. Похоронят Юрия Моисеенко на Дмитриевском кладбище.

Напомним, Юрий Моисеенко умер 8 марта. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Юрий Моисеенко - профессиональный журналист. Родился в 1954 году в Порт-Артуре (Китай) в семье военнослужащего. В профессиональной журналистике с 1977 года.

В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет. Работал в газетах «Молодой Ленинец», «Новости Пскова». Публиковался в «Комсомольской правде», «Независимой газете», «Новой газете», «Рабочей трибуне», «Родной газете», «Коммерсанте», «Известиях», «Литературной России» и многих других, был редактором газеты «Панорама» и журналистом «МК в Пскове».

Автор книг «Незнакомая страна», Let it be и «Почерк зверя». В его первую книгу вошли очерки, опубликованные в разные годы в «Новостях Пскова», «Панораме», «Псковской правде», «Новой газете». «Почерк зверя» - о трагических и малоизученных фактах периода оккупации территории Псковской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.

В последние годы был автором и ведущим программы «Диванная политика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове. На Псковской Ленте Новостей выходил одноименный блог Юрия Моисеенко.