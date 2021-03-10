Общество

Житель Невеля выплатил около 200 тысяч долга после ареста автомобиля

Запрет регистрационных действий с автомобилем побудил жителя Невеля оплатить кредитную задолженность в размере 196 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Для разрешения проблемы с личным автомобилем в отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов от должника поступил телефонный звонок, и пристав рассказал мужчине о возможности снятия запрета с автомобиля только после полного погашения задолженности по исполнительному производству.

Как отметили в ведомстве, автомобиль оказался очень дорог должнику. В результате через несколько дней задолженность он погасил в полном объеме.

В настоящий момент запрет с автотранспорта гражданина сняли.