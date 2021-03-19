Общество

В Гдовском районе после трехлетнего перерыва прошел фестиваль зимней рыбалки

Фестиваль зимней рыбалки «Гдовский лед - 2021» состоялся в Псковской области - впервые с 2018 года. Мероприятие длилось 4 часа и собрало участников не только из домашнего региона, но и из соседних областей.

Организаторы постарались сделать так, чтобы никто не остался без приза. Вручали грамоты: «За самую крупную рыбу» - Ивану Кондратьеву , «За самую маленькую рыбку» - Александру Романову, «Лучшая женщина- рыбак» - Ольге Бахаревой, «Самый опытный рыбак» - 84-летнему дачнику из Санкт-Петербурга Николаю Васильеву, пишет газета «Гдовская заря».

Грамоту «Самый молодой рыбак» вручили 6-летней Алисе Лисиной из северной столицы. К слову, семья Алисы приехала на рыбалку в полном составе и улов составил 2 кг! Для награждения пригласили и дружную рыбацкую семью Ивановых из Гдова.

Чемпионами соревнований стали пскович Алексей Антонов с уловом 2 кг 235 г, Игорь Полюхович из Сланцев из озерных глубин выудивший 2 кг 655 г рыбы и гдович Александр Трофимов, который поймал на 5 г больше сланцевчанина. Он и стал лучшим среди всех участников соревнований.

Победителю вручили бур, рыбацкую палатку рыбацкая и специальный ящик для снастей.

От победителя Александра Трофимова поступило предложение устроить соревнования весной или летом на спиннинг.

Фото: газета "Гдовская заря", ВКонтакте