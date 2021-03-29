Общество

Армен Мнацаканян: Ожидаем, что в Пушкиногорском районе тоже будет построен ФАП

Текущие хозяйственные вопросы обсудили на встрече с главами сельских поселений Пушкиногорского района. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Фото: страница Армена Мнацаканяна «ВКонтакте»

«Из самых актуальных – приведение в нормативное состояние дорог, а в сельской местности это, как правило, грунтовые дороги. Понятно, что грейдирование возможно проводить по мере высыхания грунта. Вопрос решается во взаимодействии с районными властями», - написал Армен Мнацаканян.

По его словам, большие надежды руководители сельских поселений возлагают на программу модернизации первичного медицинского звена в области. Напомним, как ранее заявляли региональные власти, в этом году в районах Псковской области будут построены почти четверть сотни новых фельдшерско-акушерских пунктов. «Доступность медицинской помощи – острый вопрос для всех территорий области. Ожидаем, что в Пушкиногорском районе тоже будет построен ФАП», - сказал помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».

«Как помощник Генсекретаря "Единой России", нашего сенатора Андрея Турчака, заверил земляков, что по линии партии будем помогать реализовывать и контролировать местные инициативы», - добавил он.