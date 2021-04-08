Общество

Региональный этап форума «Территория смыслов» пройдет в Псковской области

В Псковской области 12 апреля стартует региональный этап Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов». Он продлится пять дней.

Задача регионального этапа — выявить матрицу ценностей молодых людей и предложить идеи по перезагрузке имиджа области как территории для молодежи. Участники форума разработают решения, исходя из своего опыта и знаний специфики родного региона. Свои инициативы они представят в последний день форума членам жюри.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, уникальностью форума станет участие в нем пятнадцати членов Белорусского республиканского союза молодежи. Визит пройдет в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между администрациями Псковской и Витебской областей. Планируется объединить молодежь союзных государств, чтобы они получили опыт и понимание общих и различающихся моментов приграничных регионов и найти точки контакта для дальнейшей работы.

На форуме также будут работать более 100 жителей региона: специалисты по работе с молодежью, студенты вузов и ссузов, сотрудники вузов, отвечающие за воспитательную работу, руководители и специалисты молодежных СМИ, журналисты и блогеры, руководители и члены молодежных общественных организаций, члены молодежного совета города. По итогам работы лучших из них пригласят на всероссийскую «Территорию смыслов», которая пройдет летом 2021 года в Мастерской управления «Сенеж», в городе Солнечногорск.

На форуме пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Принять участие в нем могут участники мероприятия из России не старше 30 лет. Максимальный размер гранта — 1,5 млн рублей. Направлениями проектов определены: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа.

Отметим, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».