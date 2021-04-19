Общество

Проект зон охраны церкви Михаила Архангела поступил в областное Собрание

Проект постановления «О границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела», XV века и требованиях к градостроительным регламентам в границах данных зон» поступил на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания. Пакет охранных документов храма, стоящего на берегу Чудского озера недалеко от места легендарной битвы Александра Невского с тевтонскими рыцарями, подготовлен на основании проекта, разработанного в 2019 году по заказу Минкультуры России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.



Фото здесь и далее - пресс-службы регионального парламента

Охраняемая территория разделена на четыре зоны: охранная зона, зона охраняемого природного ландшафта и две зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В пределах каждой зоны устанавливается свой перечень ограничений и разрешенных действий.

В охранной зоне под запретом любое новое строительство, все виды земляных работ за исключением археологических раскопок, прокладка дорог и коммуникаций, изменение рельефа местности более чем на один метр, вырубка деревьев, размещение автостоянок, рекламных конструкций и антенных мачт высоковольтных линий электропередач.

Разрешены работы по восстановлению утраченных элементов историко-градостроительной и природной среды, благоустройство территории, в том числе, установка объектов уличного освещения. В пределах охранной зоны не возбраняется прокладка инженерных коммуникаций подземным способом, устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа, ремонт существующих дорог и пешеходных дорожек, установка дорожно-транспортных информационных надписей и указателей, а также относящихся к объекту культурного наследия информационных указателей в габаритах, не превышающих метр на полтора.

Согласно проекту, в первой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1) невозможно строительство промышленных и складских предприятий, а также объектов транспорта, создающих повышенные грузовые потоки. Запрещена реконструкция зданий и сооружений, предполагающая изменение их высотных и объемных параметров, а также фрагментарная покраска и облицовка фасадов. При возведении новых объектов их собственники не смогут использовать активные архитектурные элементы, яркие цветовые решения и пластиковые панели. Также прописаны высотные и другие ограничения: высота не более 10 м от планировочной отметки уровня земли до конька крыши, за исключением специальных конструкций культовых сооружений. Длина фасада по фронту улиц не более 12 м, форма крыши скатная с уклоном кровли от 20 до 35 градусов.

Крупногабаритные временные строения смогут размещаться в этой зоне только на срок сезонных спортивных и культурно-массовых мероприятий либо на время проведения публичных мероприятий.

В ЗРЗ-2 действуют более строгие ограничения – здесь запрещается строительство зданий любого назначения, изменение первоначальной планировочной структуры территории, устройство новых дорог и сквозных проездов, прокладка инженерных коммуникаций наземным и подземным способами, размещение временных строений и сооружений. Отдельным пунктом оговорен запрет на нарушение видовых раскрытий на церковь Архангела Михаила при проведении разрешенных строительных и хозяйственных работ.

Для зоны зона охраняемого природного ландшафта устанавливается запрет на возведение объектов капитального строительства, размещение объектов нестационарной торговли и рекламных конструкций, на вырубку зеленых насаждений, изменение рельефа местности и гидрогеологических характеристик территории, а также на нарушение сложившихся соотношений открытых и закрытых пространств в охраняемом природном ландшафте для обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Согласно представленной в пояснительной документации информации, положение собственников и законных владельцев земельных участков, расположенных в границах зон охраны Церкви Михаила Архангела, не ухудшится относительно правового положения на сегодняшний момент. В связи с этим принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Спикер регионального парламента Александр Котов направил проект постановления в комитет по законодательству и местному самоуправлению. Решение о включении этого вопроса в повестку сессии примет Совет Собрания.