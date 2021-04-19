Общество

Жителям Псковского района предстоит выбрать три территории для благоустройства

С 26 апреля жителям Псковского района будет предложено проголосовать в поддержку общественных территорий, которые предстоит благоустроить в 2022 году.

Пять общественных территорий были отобраны членами рабочей группы по обеспечению проведения рейтингового голосования для благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета.

В список территорий для голосования вошли:

с. Середка, напротив д. 18 по ул. Хоботова, сквер (детская площадка); дер. Череха, территория памятника Псковским десантникам 6-й роты; дер. Тямша, ул. Октябрьска, д. 5, 6, территория общего пользования; дер. Борисовичи, ул. Балтийская, д.11Б, территория общего пользования; территория вдоль улицы Никольской.

Жителям Псковского района предстоит определиться, какие три из предложенных пяти общественных территорий, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве в 2022 году.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru

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Проголосовать можно будет двумя способами: