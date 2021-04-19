Жителям Псковского района предстоит выбрать три территории для благоустройства

С 26 апреля жителям Псковского района будет предложено проголосовать в поддержку общественных территорий, которые предстоит благоустроить в 2022 году.
Пять общественных территорий были отобраны членами рабочей группы по обеспечению проведения рейтингового голосования для благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета.
В список территорий для голосования вошли:
Жителям Псковского района предстоит определиться, какие три из предложенных пяти общественных территорий, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве в 2022 году.
Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru
Проголосовать можно будет двумя способами: