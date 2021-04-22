Общество

Приставы предлагают псковичам узнать о своих долгах

Управление ФССП России по Псковской области призывает псковичей к участию во Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах», которая состоится 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

«Акция привлечет внимание жителей области к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения», - считают ее организаторы. В рамках акции судебные приставы в каждом структурном подразделении УФССП России по Псковской области проведут разъяснительную работу для граждан об официальных источниках службы судебных приставов, из которых можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности. Среди них:

Сервис «Банк данных исполнительных производств»

Портал государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ).

Мобильное приложение «ФССП».

В усиленном режиме будет работать группа телефонного обслуживания (ГТО), где специалисты управления ФССП проинформируют жителей региона о различных способах обращения в службу судебных приставов, о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», о возможностях получения государственных услуг УФССП России по Псковской области на портале государственных услуг РФ.

Телефон для обращения граждан на ГТО 8 (8112) 699-082.