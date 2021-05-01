Общество

В Дедовичском районе зафиксирован новый очаг коронавируса

Количество активных очагов коронавируса увеличилось в Псковской области до пяти. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, к числу активных очагов добавилась Вязьевская школа в Дедовичском районе.

Ранее сообщалось, что новый очаг коронавируса выявлен в Псковской городской больнице.

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Также очаг распространения коронавирусной инфекции выявили в Новоржевской средней школе, у студентов из Индии, прибывших в Псков, а также в Новоржевской РЭС.

Псковская область находится на 9 месте по уровню заболеваемости COVID-19 в России.