В Дедовичском районе зафиксирован новый очаг коронавируса

Количество активных очагов коронавируса увеличилось в Псковской области до пяти. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
По его словам, к числу активных очагов добавилась Вязьевская школа в Дедовичском районе.
Ранее сообщалось, что новый очаг коронавируса выявлен в Псковской городской больнице.
Также очаг распространения коронавирусной инфекции выявили в Новоржевской средней школе, у студентов из Индии, прибывших в Псков, а также в Новоржевской РЭС.
Псковская область находится на 9 месте по уровню заболеваемости COVID-19 в России.