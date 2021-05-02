Общество

В МЧС советуют псковичам не рыбачить на протекающей лодке и не заплывать за буйки

Правила безопасности во время рыбалки с лодки напомнили жителям Псковской области. Рекомендации опубликовало региональное управление МЧС.

«Всем известно, что рыбалка — прекрасный вид активного отдыха, но немногие задумываются, что на рыбалке человека с удочкой могут подстерегать разного рода опасности. Любой водоем, даже хорошо знакомый, является местом определенного риска. Собираясь на рыбалку, обязательно уточните прогноз погоды. Если обещают плохую погоду, то выходить на водоем лучше не стоит. Перед уходом на рыбалку обязательно сообщите родным и близким о месте промысла, а также уточните примерное время возвращения с рыбалки», - посоветовали псковичам.

Также их призвали быть осторожными при движении, так как даже на знакомом водоеме в воде могут встречаться затопленные бревна, остатки старых деревьев и кустарника.

Кроме того, рыбакам рекомендуют:

- быть предельно внимательными во время рыбалки на резиновой лодке, не подплывать близко к торчащим из воды кустам и деревьям, чтобы не напороться на сук;

- не лезть в воду за поплавочной снастью или блесной, помнить, что расходный материал можно купить, а жизнь только одна;

- ни в коем случае не отправляться на рыбалку на старой протекающей лодке;

- не следует налегать на борт лодки, когда тянетесь за рыбой или достаете сильно засевший в иле якорь, так можно потерять равновесие и запросто оказаться в воде или зачерпнуть воду бортом лодки.

- на воде не нужно ставать лодку бортом к порывистому ветру и вдоль волны, поскольку очередная волна может захлестнуть и затопить лодку с невысокими бортами;

- выбирая место для ловли рыбы на крупной судоходной реке, следует обратить внимание на буи, бакены и створные знаки, не стоит ловить рыбу на трассе судоходства или основном фарватере водоема, заплывать за буйки;

- тем, кто не умеет плавать, нельзя отплывать на лодке далеко от берега, а также надо приобрести спасательный жилет;

- необходимо иметь на борту аптечку и другие средства первой необходимости, укомплектованные должным образом, эти предметы следует держать в непромокаемой упаковке;

- обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон, чтобы в случае любой чрезвычайной ситуации обратиться за помощью к спасателям по номерам 01 или 112.