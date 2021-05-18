Общество

В Гдове наградили сотрудников вневедомственной охраны за помощь в ликвидации пожаров

В Гдове наградили сотрудников вневедомственной охраны. Благодарностями от начальника управления Росгвардии по Псковской области Игоря Иванова поощрили старшего сержанта полиции Сергея Нилова, сержанта полиции Ирину Иванову и младших сержантов полиции Александра Ефремова и Ивана Колмыкова, которые оказали содействие пожарным в ликвидации возгораний на охраняемых Росгвардией объектах. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

22 апреля около 5.00 поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в охраняемом объекте – типографии на улице Ленинградской. Для проверки информации по адресу был направлен экипаж группы задержания в составе старшего сержанта полиции Сергея Нилова и младшего сержанта полиции Александра Ефремова.

Прибыв на место происшествия через две минуты, росгвардейцы осмотрели территорию объекта и обнаружили очаг возгорания. Сотрудники незамедлительно обесточили здание и приступили к тушению пожара собственными силами, для недопущения дальнейшего распространения огня.

29 апреля росгвардейцы получили оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в здании архива. Для проверки информации по адресу был направлен экипаж группы задержания в составе сержанта полиции Ирины Ивановой и младшего сержанта полиции Ивана Колмыкова.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обесточили здание и оказали содействие работникам организации в эвакуации.