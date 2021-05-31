Общество

Половина участников опроса ПЛН считают ерундой разговоры об опасности штаммов коронавируса

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (50,72%) считают ерундой разговоры об особой опасности новых штаммов коронавируса. В опросе на эту тему приняли участие 276 человек.

Более 21% респондентов полагают, что рисковать при обнаружении в Псковской области индийского штамма коронавируса не стоит, поскольку болезнь может повлечь серьезные последствия, такие как дистанционное образование для школьников, удаленная работа для всех, самоизоляция для пожилых.

«Комендантский час» предлагают ввести более 12% опрошенных читателей. 5,43% ожидают нового запрета на массовые и развлекательные мероприятия.

1,81% участников опроса указали на то, что обнаружение индийского штамма коронавируса в регионе может серьезно ограничить работу ресторанов, баров, кафе, повлечет спад экономики. И лишь 1,09% допускают возможность закрытия границ Псковской области.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Как вы оцениваете идею открытия в Пскове речного адмиралтейства?».