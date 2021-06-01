Общество

Часть призывников освободят от медосвидетельствования

6 июня вступает в силу закон, в соответствии с которым от обязательного медосмотра будут освобождены некоторые призывники. Как сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ, медицинское освидетельствование станет необязательным для тех, у кого отсрочка не связана с состоянием здоровья.

Это позволит уменьшить количество медосмотров. При этом освидетельствование может быть проведено по заявлению самого призывника, отметили в ГД.

Сейчас медицинское освидетельствование проходят все призывники, включая тех, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам либо в связи с обучением. Будучи признанными годными, они все равно не проходят службу. Авторы закона предложили исключить обязательное медицинское освидетельствование таких граждан.

«Реализация законопроекта позволит снизить количество случаев медицинского освидетельствования на 50 % от количества освидетельствованных граждан, подлежащих призыву на военную службу», - говорится в пояснительной записке. По мнению авторов документа, это также должно повысить эффективность обследования призывников, не освобожденных от призыва.

«Если у гражданина есть основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное с состоянием его здоровья, или право на освобождение от призыва на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию. Теперь прохождение медкомиссии для таких граждан носит заявительный характер», - пояснял также ранее председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.