Общество

Приставы взыскали с невельчанина более 400 тысяч рублей долга по кредитам

Судебные приставы в принудительном порядке взыскали с невельчанина 427 тысяч рублей кредитной задолженности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Невельчанин задолжал одному из финансовых учреждений области крупную сумму, но не предпринимал попыток к погашению долга даже после решения суда. Тогда судебные приставы проверили его имущественное положение и применили к мужчине ограничительные меры принудительного исполнения, а также назначили исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Вскоре в ходе очередной проверки расчетных счетов мужчины приставы выяснили, что на счете в одном из банков у него лежит крупная денежная сумма, которой полностью хватило на оплату кредитного долга и исполнительского сбора. В настоящее приставы сняли ограничения с гражданина.