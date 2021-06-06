Общество

За строительство космодрома вдобавок к адмиралтейству выступили псковичи

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (35,71%) заявили, что если в Пскове решили открыть речное адмиралтейство, то нужно построить еще и космодром. В опросе на эту тему приняли участие 364 человека.

Более 28% участников проса положительно оценивают идею открытия в городе речного адмиралтейства, по их мнению, что это даст импульс развитию прибрежных территорий.

Сделать что-то другое, например, Северный обход, предложили около 16% респондентов. Заметим, что сегодня, 7 июня, объявили о старте конкурса на продолжение строительства Северного обхода города Пскова.

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14,56% голосующих отнеслись к идее негативно, они считают, что в городе есть и другие проблемы. 1,65% поддержали инициативу, предположив, что это удешевит перевозки.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?».