Общество

Псковичам советуют не плавать на досках и бревнах

Псковичам советуют не плавать на досках и бревнах. Об этом сообщается в рекомендациях населению по правилам поведения на воде, которые опубликованы на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«С наступлением жаркой погоды и сезона летних отпусков люди устремляются к рекам и озерам, чтобы искупаться в прохладной воде. Но нередко обычное купание оборачивается трагедией. Главной причиной возникновения несчастных случаев на водных объектах можно назвать отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших правил поведения на воде. Знание правил и умение оказать первую помощь пострадавшему необходимы для каждого отдыхающего», - отметили в ведомстве.

На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие отведенные для купания участки акватории водного объекта;

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим маломерным судам, прыгать в воду с причалов и сооружений, не приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водные объекты и прилегающие к ним территории;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также допускать неприемлемые на водных объектах действия, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах.

Обучение людей плаванию должно производиться в специально отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет лицо, проводящее обучение, добавили в управлении.

«Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, плавание с использованием не приспособленных для этого средств (предметов). Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на водных объектах и соблюдении мер предосторожности. Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность и строго соблюдать правила поведения на воде», - напомнили псковичам.