Общество

Почти 150 уголовных дел возбудили против псковских должников по алиментам

Около 260 жителей Псковской области привлекли к административной ответственности судебные приставы с начала этого года, а в отношении почти 150 граждан возбудили уголовные дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Большинство мам и пап, которые отказываются помогать своим детям, вспоминают о них только после применения судебными приставами мер принудительного характера. Одной из таких мер является привлечение должников по алиментам к административной ответственности», - добавили в УФССП.

Так, в этом году за уклонение от уплаты алиментных платежей приставы привлекли к административной ответственности 258 жителей Псковской области. Если от выполнения родительских обязанностей должники продолжают уклоняться, то это влечет за собой уголовную ответственность. Так, с начала года УФССП России по Псковской области возбудила 149 уголовных дел в отношении должников по алиментам.

Помимо привлечения должников по алиментам к административной и уголовной ответственности, судебные приставы могут вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, о временном ограничении на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством. Кроме того, судебный пристав вправе наложить арест на имущество должника, вынести запрет на регистрационные действия со всем его имуществом, а также обратить взыскание на доходы должника.

Все эти меры в совокупности с иными методами воздействия на должников позволили с начала 2021 года взыскать в пользу детей Псковской области порядка 46 миллионов рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов составила 69%.