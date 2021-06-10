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Общество

Псковичи вместе со всей страной отмечают День России

12.06.2021 07:56|ПсковКомментариев: 0

День России - один из самых молодых государственных праздников в стране - отмечается сегодня, 12 июня.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов, напоминает портал calend.ru. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом №1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.

Но первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, оценивалась неоднозначно. В народе он толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь на отдых или на дачу. Хотя в ряде российских городов проводились праздничные мероприятия, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении в честь данного праздника в 1998 году Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.

Еще в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент РФ Владимир Путин сказал, что «с этого документа начался отсчет нашей новой истории, истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона, а его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан». 

Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает Государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.

Между тем, на горе Соколиха, у памятника Александру Невскому и его дружине, сегодня состоится первый концерт «На страже мира. Александр Невский - 800», представленный АНО «ПсковКонцерт». Начало в 19.00. Этот просветительский проект направлен на духовное воспитание молодого поколения и приобщение его к наследию русской классической музыки и, как ожидается, станет одним из ярких значимых патриотических событий.

Сегодня в рамках концерта состоится исполнение Второго концерта Рахманинова, а завтра, 13 июня, прозвучит «Маленький триптих» Свиридова, «Военные письма» Гаврилина и кантата Прокофьева «Александр Невский».

Вход осуществляется строго по пригласительным. Слушателям советуют взять с собой пледы, пенки и средства от насекомых. Вход открыт с 17.30.

Места следует занимать согласно указанному на приглашении сектору (А/Б). Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и не создавать очередей. В случае возникновения вопросов можно обратиться к волонтерам.

Теги: #концерт #праздник #День России
Источник: Псковская Лента Новостей
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