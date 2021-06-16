Общество

Острович выплатил долг по кредиту из-за страха потерять автомобиль

Житель Острова выплатил задолженность по кредитному договору на сумму 118 тысяч рублей после вынесения постановления о запрете регистрационных действий в отношении его автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Ранее по решению суда мужчина был обязан выплатить задолженность в пользу кредитной организации в размере 118 тысяч рублей. Однако острович проигнорировал свои кредитные обязательства, из-за чего и оказался в поле зрения судебных приставов.

Приставы предприняли в адрес должника комплекс мер, в том числе запретили неплательщику производить регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем. Кроме того, мужчине дали понять, что его автомобиль могут арестовать и передать на реализацию в счет долга. Это мотивировало нарушителя полностью погасить кредит.

После подтверждения оплаты долга приставы сняли запрет с автомобиля мужчины.