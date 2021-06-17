Общество

Ученые заявили о пользе видеоигр в лечении психических расстройств

Компьютерные игры облегчают симптомы многих болезней психики, заявили сотрудники Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда. Статья с их выводами опубликована в научном журнале JMIR Serious Games, пишут «Известия».

Специалисты основывались на данных научных работ о влиянии компьютерных игр на психическое здоровье и помощи в лечении ментальных заболеваний. Клинические исследования показали, что компьютерные игры смягчают протекание различных ментальных болезней. В частности, таких как депрессия, тревожное расстройства, шизофрения. Для нужного эффекта можно играть по 30 минут ежедневно.

«В свете текущего исследования мы заключаем, что коммерческие видеоигры имеют большие перспективы как недорогие, легкодоступные, эффективные и свободные от стигмы ресурсы для смягчения некоторых проблем психического здоровья в отсутствие или в дополнение к ним традиционного лечения», - отметили специалисты.

Как полагают ученые, разные игры оказывают неодинаковое влияние на человек. Так, шутеры снижают чувство одиночества, а стратегии и фитнес-игры развивают когнитивные способности и улучшают зрительно-пространственное ориентирование.