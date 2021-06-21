Общество

Операция «Курорт» стартовала в Псковской области

Псковские сотрудники транспортной полиции начали масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

В течение всего летнего периода полицейские будут уделять особое внимание контролю за безопасностью детского отдыха. Транспортные полицейские будут сопровождать детей на отдых в поездах дальнего следования и проводить профилактические лекции, игры и беседы лагерях, организованных на базе общеобразовательных учреждений, на всем участке оперативного обслуживания.

В рамках операции сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте уже провели в детских лагерях дневного пребывания профилактическую акцию «Твой лагерь безопасности!». Она состоялась в Моглинской школе и школе №2 города Пскова.

Транспортные полицейские обсудили с детьми, как правильно вести себя на объектах железнодорожного транспорта, в быту и со сверстниками, а также, как действовать, если в отношении них совершаются противоправные действия. Ребята учились читать и распознавать знаки, встречающиеся на железной дороге, отгадывали загадки, кроссворды, смотрели мультфильмы о правилах поведения на объектах транспорта, за правильные ответы получали разные призы.

В завершение мероприятия педагоги и школьники поблагодарили полицейских за проведение подобных акций, отметив важность полученной информации.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте напоминают, что на железной дороге запрещается: