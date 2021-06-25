Общество

Омбудсмен рассказал, на что жалуется в СИЗО Артем Милушкин

На что жалуется заключенный в СИЗО супруг псковского экс-координатора «Открытой России» Лии Милушкиной Артем Милушкин, рассказал Дмитрий Шахов, отвечая на вопрос радиослушателя в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 25 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Данный гражданин находится сегодня в СИЗО, регулярно его посещаю. Последняя встреча была несколько дней назад, когда поступила жалоба, что ему не нравится сидеть в одиночной камере. Это решение было принято руководством следственного изолятора по тем основаниям, что указаны в законе», - подчеркнул омбудсмен.

Дополнительно Артем Милушкин высказал претензии по условиям содержания, отметил Дмитрий Шахов. Эти вопросы всегда рассматривались так, как требует закон. «Жалобы, в основном касались, условий содержания и медицинской помощи. С точки зрения прав человека вряд ли можно определить количество люменов при освещении его камеры», - заявил гость студии.

Он жалуется, что из-за плохого освещения теряет зрение. «Могу сказать, что по моему поручению и поручению прокуратуры служба санэпиднадзора УФСИН проверила комнату, при нем замерили условия освещения. Освещение соответствует требованиям для старых следственных изоляторов, - рассказал омбудсмен. - Неоднократно были жалобы на некачественное оказание медпомощи. Честно скажу, сначала он сидел в комнате для курильщиков, было принято решение перевести в комнату для некурящих. После этого начальник СИЗО сообщил, что Артем снова попросился в комнату для курильщиков».

Также, по словам гостя студии, были вопросы по поводу проверки его здоровья. «Эти требования были выполнены. Сегодня будет дана директива в адрес соответствующих органов, чтобы жалобы на здоровье были проверены компетентными специалистами. Он может самостоятельно пригласить врача из гражданской клиники. Уполномоченный со своей стороны готов обеспечить это право. По условиям содержания есть жалобы на звукоизоляцию, шум, будут замерять уровень шума. Это все будут делать при нем», - рассказал омбудсмен.

Также Артем Милушкин посчитал, что применение физической силы со стороны сотрудников СИЗО было чрезмерным. «Мы посмотрели видео, в одном случае все было сделано по правилам, в другом случае я пришел к выводу, что действия сотрудников были выполнены ненадлежащим образом и с нарушением установленных правил», - прокомментировал Дмитрий Шахов. Он также отметил, что у всех заключенных есть возможность защитить свои права, так как все работники СИЗО и колонии ходят с видеорегистраторами.