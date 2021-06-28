Общество

Угроза ареста имущества побудила великолучанина рассчитаться с долгами по кредитам и штрафам

Житель Великих Лук оплатил все свои долги на сумму в 380 тысяч рублей после вынесения судебным приставом постановлений о запрете регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества должника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Внимание судебных приставов привлек великолучанин, который игнорировал свои долговые обязательства по договору займа, по кредитным и налоговым платежам, а также по административным штрафам. Общая сумма его задолженности составляла около 380 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия с его автомобилем, а также с недвижимостью неплательщика. Кроме того, на личном приеме в отделении судебных приставов мужчине разъяснили, что его имущество могут арестовать и передать на принудительную реализацию в счет долга.

Данные меры мотивировали должника к погашению долга. Вскоре великолучанин оплатил всю сумму задолженности в полном объеме. Тогда приставы сняли ограничения со всего имущества мужчины.