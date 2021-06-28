Общество

Читатели ПЛН не поддерживают отстранение от работы за отказ вакцинироваться

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей не поддерживают отстранение от работы при отказе вакцинироваться от COVID-19. Это следует из опроса, в котором приняли участие 1 353 человека.

Данную инициативу считают «вопиющим нарушением прав граждан» 71,10% респондентов. Почти 2% опрошенных не верят в эффективность такой меры, поскольку появляются новые штаммы вируса. А 6,28% читателей считают, что вакцинация должна быть сугубо добровольной.

Немногим более 12% респондентов поддерживают это предложение. При этом 4,29% опрошенных читателей одобряют ее, но считают нужным сделать исключение для тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

1,70% респондентов назвали инициативу «хорошей», но указали на то, что ее нужно было реализовать полгода назад.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «За какую партию вы будете голосовать на выборах в сентябре?».