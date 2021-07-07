Общество

Правительство выделило 16 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах

Правительство по инициативе «Единой России» направит в регионы средства на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

В 2021 году закупят 1600 карет скорой помощи и 4100 школьных автобусов. На это выделено более 16 млрд рублей.

С предложением организовать программу обновления парка «скорых» и школьных автобусов «Единая Россия» обратилась к президенту. Он поддержал инициативу в послании. В ближайшие три года пять тысяч новых «скорых» направят в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Новых школьных автобусов в регионы поступит 16 тысяч.