Общество

Михаил Ведерников: Некоторые главы считают, что администрация области за них решит все проблемы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 8 июля, провел совещание, посвященное реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. Открывая совещание, Михаил Ведерников акцентировал внимание собравшихся на том, что текущие данные говорят о снижении темпов достижения ключевых показателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Еще весной мы двигались быстрее, чем в двадцатом году, и показывали достойные результаты. Сейчас ситуация ровно противоположная», - заметил губернатор и добавил, что за последнее время заметно увеличилось число проблемных объектов.

Михаил Ведерников назвал это «тревожной тенденцией». В ближайшее время губернатор поручил не только оперативно нарастить динамику работы, но и как можно быстрее разобраться с причинами отставания. В противном случае регион не сможет достичь необходимых показателей, соответственно правительство РФ будет это учитывать при дальнейшем взаимодействии с Псковской областью.

В числе системных проблем Михаил Ведерников отметил неправильное планирование. Из-за несоблюдения сроков контрактации было потеряно около полутора месяцев, во время которых подрядчики могли активно работать. Критике со стороны губернатора подверглась работа руководителей ряда районов области.

«Некоторые главы муниципалитетов по какой-то причине считают, что администрация области за них решит все проблемы и задачи, а им нужно только приехать и разрезать красную ленточку. Так не будет», - подчеркнул глава региона и отметил, что объемы финансирования от года к году увеличиваются, в том числе благодаря усилиям региональной команды, становится все больше объектов строительства и реконструкции, ответственность будет при этом пропорционально возрастать.

Михаил Ведерников акцентировал внимание, что оперативная и качественная работа муниципалитетов будет поощряться выделением дополнительных средств. Тем, из-за кого добытые регионом средства уходят обратно в федеральный бюджет, финансирование будет распределяться по остаточному принципу.

Дополнительно глава региона обратил внимание на вопиющий случай непрофессионализма районной администрации в Пустошкинском районе. Здесь уже шесть раз не состоялся конкурс в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Мало того, что муниципалитет фактически лишил новых объектов жителей района, так он еще и деньги не возвращает. Ситуация абсурдная», - заметил губернатор и напомнил, что решением министра строительства и ЖКХ РФ эти средства должны были быть возвращены в федеральный бюджет еще весной. Под поручительство главы региона было принято решение оставить финансирование региону при условии перераспределения средств между другими муниципалитетами.

По этому случаю губернатор дал поручение подготовить обращение в региональную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям администрации Пустошкинского района. Средства на реализацию проектов в других муниципалитетах во время возвращения денег из Пустошкинского района будут выделены из резервного фонда администрации региона.

Еще одна проблема, которую обозначил губернатор, - нежелание конфликтовать и разбираться с недобросовестными подрядчиками. «В случае возникновения неразрешимых проблем оперативно расторгайте контракты. Если нужна юридическая, организационная поддержка, мы готовы ее оказать», - отметил Михаил Ведерников.

В завершение губернатор подчеркнул, что ключевой задачей остается наращивание темпов работ и сокращение отставания. На это время глава региона рекомендовал ответственным лицам в ручном режиме контролировать реализацию проектов.

В рамках совещания была проанализирована работа на ряде проблемных объектов по направлениям «Образование», «Культура», «Демография». По итогам докладов глава региона призвал руководителей муниципалитетов активнее вникать в процесс, вести претензионную работу.

Отдельно губернатор подчеркнул, что в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» регион при поддержке Минстроя РФ и секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака получит дополнительные 200 млн рублей. Михаил Ведерников призвал завершить в ближайшее время текущие работы по данному направлению без ущерба качеству, чтобы оперативно приступить к реализации новых проектов.

В завершение глава региона акцентировал внимание участников совещания на том, что в настоящее время области предоставлена уникальная возможность для рывка в развитии - реализация нацпроектов, а также принятие уникальных решений на уровне правительства РФ и профильных министерств. Михаил Ведерников отметил, что нужно приложить все усилия, чтобы сделать жизнь в Псковской области лучше и комфортнее.