Общество

Экс-министр культуры и внук Андрея Громыко прочитают лекции в Пскове

Экс-министр культуры РФ и внук выдающегося министра иностранных дел СССР Андрея Громыко прочитают лекции в Пскове в рамках образовательного проекта Союзного государства России и Белоруссии «Летний университет», реализуемого в одном из псковских вузов.

Фото здесь и далее: ru.wikipedia.org

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проекта, 15 июля в 16.00 участники образовательного форума встретятся с доктором политических наук, директором Института Европы РАН, членом-корреспондентом РАН Алексеем Громыко.

16 июля в 16.00 лекцию для студентов прочитает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой.

Добавим, лекции федеральных спикеров пройдут в рамках образовательной программы «Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия России и приграничных стран».