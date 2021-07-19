Общество

В Apple Pay стали доступны карты «Мир»

СберБанк совместно с Apple и Национальной системой платежных карт реализовал поддержку карт «Мир» в Apple Pay. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Держателям карт «Мир» — владельцам iPhone и Apple Watch стали доступны:

бесконтактная оплата покупок в торговых точках;

оплата покупок в мобильных приложениях и интернет-магазинах;

бесконтактное обслуживание в банкоматах;

бесконтактная оплата проезда в транспорте;

возможность полностью отказаться от пластиковой карты, оставив только ее цифровой аналог, и тем самым внести личный вклад в защиту природы.

Чтобы совершить платеж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надежно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, кроме того, задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay можно оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

Аналогично упрощается и использование банкоматов СберБанка. Вместо того чтобы вставлять карту, удобнее приложить к устройству самообслуживания смартфон. Это исключает риск забыть пластиковую карту в банкомате и усиливает безопасность, поскольку пользователь подтверждает операцию не только ПИН-кодом, но и отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем на смартфоне.

Оплата проезда в транспорте — еще одно направление, которое развивает СберБанк. В июле в Казани запущена экспресс-оплата в транспорте: владельцы iPhone могут оплачивать проезд по Apple Pay, просто приложив смартфон к турникету: подтверждать транзакцию Touch ID или Face ID не нужно. Платежная операция проходит мгновенно, даже при низком заряде аккумулятора (1-3%). В результате пользователь тратит меньше времени на оплату проезда, и пропускная способность турникетов увеличивается.

Кроме того, с запуском карт «Мир» в Apple Pay владельцам iPhone становится доступен сервис «Пластик как опция»: клиент может заказать флагманскую дебетовую СберКарту «Мир» в мобильном приложении СберБанк Онлайн без пластика, причем карта уже готова к использованию и ее можно сразу добавить в Apple Pay. Такая карта обладает той же степенью защиты информации, что и пластиковая, при этом ее невозможно потерять, она не занимает места в кошельке, а по истечении срока годности ее не нужно перерабатывать.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari , при этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять длинные платежные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также сервис Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

« Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный элемент" вашего устройства », - пояснили в банке.