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Общество

Псковские росгвардейцы отработали действия по уничтожению условной группы террористов

22.07.2021 11:36|ПсковКомментариев: 1

В ходе оперативно-стратегического учения «Заслон 2021» сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Псковской области отработали действия по уничтожению условной группы террористов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По легенде, преступников обнаружили в одной из деревень в Псковском районе. Бойцы ОМОН блокировали местность для недопущения прорыва террористов. Сотрудники СОБР провели мероприятия по проверке домовладений, в двух из них они обнаружили подозреваемых, которые оказали спецназовцам вооруженное сопротивление. При проведении спецоперации, условных террористов нейтрализовали.

Оперативно-стратегическое учение Росгвардии «Заслон - 2021» проходит в нескольких регионах страны. К участию в учении привлекают воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии.

Переброска сил и средств в районы практических занятий проведена войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом.

Учение проводят с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. В ходе учения проводят отработку комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.

Теги: #Росгвардия #учения #безопасность #терроризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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