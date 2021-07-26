Общество

Жара, шашлычки и пластик: эколог назвал причины мора рыбы в псковских водоемах

Председатель Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области», член Общественного совета при комитете по природным ресурсам и экологии региона Алексей Иванов рассказал, почему в водоемах Псковской области происходит мор рыбы. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

По его словам, на это могут влиять разные причины, но в последнее время их выделяют несколько. Так, одна из причин — последствия изменения климата. «Долгое время стоит жаркая и засушливая погода, обмеление водоемов, постоянные температурные рекорды, что влечет за собой перегрев поверхностных вод, снижение концентрации кислорода в воде, а как итог — замор рыбы», — пояснил Алексей Иванов.

Также эколог отметил, что в данном случае нельзя исключать и человеческий фактор. «Мы сами "помогаем" нашей природе — загрязняем водоемы в местах купаний — шашлычки, пластик и прочий мусор, кто-то не брезгует сполоснуть свое авто. Браконьеры не брезгуют оставлять свои многочисленные сети и электроудочки, в которых задыхается и гниет улов, и многое другое, что влияет на обсуждаемые последствия», — заметил он .

Алексей Иванов добавил, что все остальное необходимо устанавливать в ходе специальных исследований проб воды.