Общество

«Бумеранг» запустили в великолукском парке аттракционов

Аттракцион «Бумеранг» в великолукском парке снова работает, сообщается в группе «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте»

«Головокружительные новости. Все так давно этого ждали — "Бумеранг" снова в строю. Мы снова готовы закружить вас в удивительной атмосфере "Луки Парк"», - обратилась к великолучанам и гостям города администрация парка.

Там также добавили, что аттракцион «Бумеранг» проходил ежегодное техническое обслуживание завода-изготовителя.