Общество

Скоростные лимиты на кикшеринг поддержала почти половина опрошенных читателей ПЛН

Почти половина читателей Псковской Ленты Новостей считает, что нужно ввести скоростные лимиты для тех, кто арендует электросамокаты. Это следует из опроса, в котором приняли участие 305 человек.

16% респондентов выступили за запрет электросамокатов в городах, а 15% читателей, напротив, призывают развивать и популяризировать эти средства индивидуальной мобильности.

Около 14% проголосовавших поддерживают введение ограничений, но только при условии, что они будут распространяться и на личные самокаты.

В Госдуме предложили составить список одобренных смартфонов для учеников, чтобы положить «конец социальной розни». Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Как вы оцениваете идею о «телефонном равенстве» в школах?».