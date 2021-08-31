Общество

Вопросы безопасности на сентябрьских выборах обсудили в Псковской области

Вопрос обеспечения безопасности при проведении Единого дня голосования обсудили участники совещания во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участие в заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе приняли руководители профильных региональных комитетов, представители территориальных подразделений федеральных ведомств, а также главы муниципалитетов в формате видеоконференцсвязи.

О готовности правоохранительных органов, а также о распределении сил и средств доложили начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, а также руководитель управления Росгвардии, полковник полиции Игорь Иванов. Руководитель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов также подтвердил, что работа по подготовке и взаимодействие с ведомствами ведется в плановом режиме.

Еще одной темой для обсуждения стало обеспечение транспортной безопасности во время пассажирских перевозок, и профилактика ДТП с участием маршрутного транспорта. Начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Семенов доложил, что ведомство проводит надзорную деятельность в части обеспечения технической исправности пассажирских транспортных средств. В течение текущего года транспорт проверялся более 2 тысяч раз.

Специалисты продолжают вести информационную работу и межведомственное взаимодействие, а также вести контроль над безопасностью перевозок школьников. По оценке руководителя УГИБДД УМВД России по Псковской области, все принимаемые на сегодняшний день меры достаточны для обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Особое внимание участники совещания уделили безопасность транспортировки детей. На контроль возьмут работы по устранению недостатков, выявленных на объектах транспортной инфраструктуры вблизи учебных учреждений.

Кроме того, на совещании сделали акцент на организации работы Центра информационной безопасности молодежи.

Как сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская, центр создали для изучения степени вовлеченности молодежи в деструктивные процессы, оказания психологической помощи и проведения просветительских мероприятий. В настоящее время Центр полностью технически укомплектован. Специалисты прошли обучение в Туле, Краснодаре и Казани, что позволило ознакомиться с лучшими практиками для последующего их применения в своей работе.

В ближайшее время представители Центра организуют просветительские мероприятия для молодежи, семинары для родителей и школьных психологов, разработают информационные материалы, которые позволят противодействовать распространению деструктивных течений среди молодежи.