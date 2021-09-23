Общество

96-летняя псковичка передала пожертвования зооприюту

96-летняя жительница Пскова Инна Константинова передала пожертвования зоозащитной организации «Шанс». Об этом сообщается в группе зооприюта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: зоозащитная организация «Шанс»

«Друзья, мы очень любим и ценим всех наших помощников, но этот случай хотим выделить особо. Мы познакомились с замечательным человеком - Инной Ивановной Константиновой. Ей 96 лет! Инна Ивановна - бывший врач-хирург Псковской областной больницы. Она пришла в приют "Шанс", чтобы передать пожертвования», - рассказали в «Шансе».

В зооприюте отметили, что очень тронуты и рады знакомству. «Мы желаем Инне Ивановне крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо вам за внимание к нашей работе!» - добавили в организации.