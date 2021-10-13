Общество

Эксперты рассказали, в какой сфере проще всего найти работу в Псковской области

Эксперты hh.ru проанализировали, в какой сфере проще всего найти работу в Псковской области и как растут зарплатные запросы псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании по поиску работы hh.ru.

Проще всего найти работу из-за повышенного числа вакансий в Псковской области в сфере медицины, по рабочим специальностям (комплектовщик, разнорабочий, сборщик деталей, слесарь, механик, наладчик), а также автомобильном (автомеханик, слесарь) и ресторанно-гостиничном бизнесе (официант, повар, хостес).

Активней других искали работу в регионе за последний месяц представители из сферы закупок (+47%), фитнеса и салонов красоты (+29%), а также домашний персонал (+21%).

Кроме того, жители Псковской области повысили зарплатные ожидания – с начала года в среднем почти на 1 800 рублей с 32 500 рублей до 34 300. Активней других повышают зарплатные запросы работники ресторанно-гостиничного бизнеса (более 7 500 рублей с начала года), сферы закупок (+ 7 100 рублей), государственной службы (+ 5 500 рублей). Наиболее ощутимо уменьшились зарплатные ожидания у IT-специалистов (почти -2 000 рублей).

«Активность резюме продолжает восстанавливаться по всей стране. В Псковской области прирост за месяц составляет 2%, за год прирост также есть +5% Меняется и уровень конкуренции - в Псковской области он уменьшился на 0,1 пункта и составляет 3 резюме на вакансию, что говорит о повышенном спросе на работников. Активизация населения в поисках работы оздоравливает рынок, делая его более отзывчивым на потребности соискателей и новые работные предложения, поэтому мы ожидаем еще большей соискательской активности», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.