Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Наталией Соколовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

С начала учебного года прошло меньше двух месяцев, а ученики, учителя и родительское сообщество уже успели столкнуться со старыми новыми правилами посещения школ, с дистанционным обучением и сомнительным влиянием социальных сетей. Среди большого списка вызовов времени и проблем главной задачей остается детская безопасность.

О том, как сохранить благополучие детей и подростков, ведущая Дина Дабришюте поговорит с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.