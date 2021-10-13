Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Наталией Соколовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
С начала учебного года прошло меньше двух месяцев, а ученики, учителя и родительское сообщество уже успели столкнуться со старыми новыми правилами посещения школ, с дистанционным обучением и сомнительным влиянием социальных сетей. Среди большого списка вызовов времени и проблем главной задачей остается детская безопасность.
О том, как сохранить благополучие детей и подростков, ведущая Дина Дабришюте поговорит с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой.
Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.
Трансляция завершена.