Общество

Наталия Соколова: Сегодня дети не склонны к критическому восприятию действительности

Современные дети не склонны к критическому восприятию действительности. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова.

Она высказала мнение о том, что дети часто неверно воспринимают информацию о «героических» поступках современников и привела пример с молодым человеком из Гатчины, который приобрел известность после прыжка с моста в Пскове.

«Нам необходимо минимизировать поток этой информации, которая может доноситься до наших детей из СМИ и социальных сетей», - отметила детский омбудсмен.

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Наталия Соколова подчеркнула, что тема детской безопасности в соцсетях уже давно обсуждается педагогами и родителями, а также стоит на повестке у уполномоченного по правам ребенка.

«Мы пока не можем дать готовый рецепт того, как решить эту проблему. Но можем дать рекомендации родителям. Важно знать, где, с кем и как общается ребенок. Нужно уточнять, во что он играет и с кем, каков результат игры. Всегда необходимо проявлять любовь, внимание и интерес к жизни ребенка!» - сказала Наталия Соколова.

Она отметила, что сегодня дети часто оказываются готовы ради получения легкого одобрения в виде лайков даже от неизвестных им людей идти на риск. Кроме того, из-за постоянного использования гаджетов утрачивается эмоциональный контакт с родителем, растет нагрузка на глаза и психику ребенка.

«К сожалению, в информационное поле и пространство каждый день вовлекается все больше человек. Мы, взрослые, тоже зависимы от него и часто показываем это личным примером. Бесполезно говорить с ребенком о вреде "голубого экрана", пока сам не можешь от него оторваться. Все равно как курящая мама пытается объяснить курящей дочке, что это плохо», - заключила детский омбудсмен.