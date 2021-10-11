Происшествия

Спрыгнувшего с моста в Пскове тиктокера могут привлечь к ответственности

Спрыгнувшего с моста в Пскове тиктокера могут привлечь к административной ответственности. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Молодой человек 1999 года рождения родом из города Гатчина Ленинградской области, однако работает и проживает в Пскове. Вечером 10 октября он решил снять зрелищное видео для социальной сети Tik Tok, чтобы собрать больше подписчиков и лайков. Вместе с товарищами он отправился на мост Александра Невского, где дал другу телефон, чтобы тот снял его прыжок на видео.

Смотрите также Молодой человек упал с моста Александра Невского в Пскове

Блогер добровольно перелез через перила и прыгнул в воду. По информации УМВД, спасателей вызвали оказавшиеся вблизи от места происшествия случайные прохожие. Молодого человека передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении тиктокера к административной ответственности за хулиганство, идет проверка.