Общество

«Гайд-парк»: Советник псковского губернатора о QR-коде и псковском медиаландшафте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 18 октября. Гостем студии стал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

Ведущий программы Константин Калиниченко обсудил с ним мифы, сложившиеся вокруг коронавирусных ограничений: можно ли нормально жить, если у вас нет QR-кода, и как быть тем, у кого этого кода нет.

Также собеседники поговорили о характерных тенденциях развития псковских масс-медиа в 2021 году. Как пандемия изменила псковский медиаландшафт? Насколько актуальна проблема фейк-ньюс для Псковской области?