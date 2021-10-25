Общество

Псковский «Максимус» отмечает 18-летие

Первый крупный торговый центр Пскова «Максимус» на этой неделе отмечает свое 18-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТЦ.

«На праздник по случаю 18-летия любимый торговый центр приглашает всех псковичей! И это потому, что сам праздник пройдет в онлайн-формате в официальном паблике торгового центра», - рассказали в администрации.

Празднование в онлайн-формате продлится до 31 октября.

«Организаторы обещают каждый день радовать своих гостей розыгрышами и щедрыми подарками победителям. Интерактивы уже идут, поэтому присоединяйтесь к празднованию! Приходите за покупками в ТЦ "Максимус" и получайте дополнительные бонусы по случаю дня рождения. При посещении просим соблюдать все меры безопасности, рекомендованные указом губернатора», - добавили в ТЦ.