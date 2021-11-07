Общество

Умер последний в истории России министр путей сообщения

На 68-м году жизни скончался последний в истории министр путей сообщения РФ, бывший вице-президент компании «Российские железные дороги» (РЖД) Вадим Морозов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

Фото Алексея Кондратьева / ТАСС

«Он умер. Человек был выдающийся», - сказал собеседник агентства.

Вадим Морозов с октября 2003 по февраль 2004 года занимал должность министра путей сообщения РФ. В марте 2004 года Министерство путей сообщения РФ, созданное в 1992 году, было упразднено указом президента Владимира Путина.

В 2005-2015 годах Морозов был вице-президентом РЖД, отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. Кроме того, в 2018-2019 годах он был научным руководителем Российского университета транспорта, а в 2016-2018 годах занимал пост президента вуза.