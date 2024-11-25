Общество

На школе №1 в Пскове открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Александру Михнову

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества (посмертно) гвардии ефрейтору Александру Михнову открыли в Пскове 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Памятный знак установлен на фасаде здания cредней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского на улице Калинина, дом №5.

«Пока мы помним, память есть в наших сердцах. Такими людьми как Александр надо гордиться», - сказал депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Почетное право открыть обновленную памятную доску было предоставлено супруге Наталье Михновой и сыну Дмитрию Михнову.

Чин освящения совершил клирик храма Успения Божией Матери с Полонища города Пскова иерей Евгений Пустозеров.

Присутствующие на открытие почтили память Александра Михнова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Александр Михнов родился 30 сентября 1994 года в Пыталово. В 2010 году окончил 9 классов школы №1 в Пскове. Поступил в индустриальный техникум и, не закончив его, решил пойти на срочную службу в армию.

В 2015 году подписал свой первый контракт. Проходил службу в 76-й гвардейской десантной штурмовой дивизии 234 полка в/ч 74268. Служил в должности водителя-механика БТР.

С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. С 27 мая 2022 года числился пропавшим без вести по данным Министерства обороны РФ. Через 11 месяцев семья узнала о его гибели. Погиб 22 мая 2022 года в бою на территории Луганской Народной Республики. 27 апреля 2023 года состоялись его похороны в селе Середка.

У Александра Михнова осталась семья: мама, супруга и двое сыновей в возрасте 9 и 3 лет. Гвардии ефрейтор Александр Михнов награжден орденом Мужества посмертно.