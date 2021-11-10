Общество

Псковские призывники с безупречной репутацией отправились служить в Росгвардию

Четырнадцать призывников из Псковской области направили на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

«Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация», - подчеркнули в ведомстве.

Направляемым в Росгвардию призывникам в военкомате выдали полевую форму образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработали с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призыв в регионе проходит в условиях повышенных противоэпидемиологических требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые люди сдали тест на наличие новой коронавирусной инфекции.

Всего из Псковской области в воинские части Росгвардии планируют направить более 50 молодых людей.