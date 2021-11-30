Общество

Задерживается вылет самолета из Москвы в Псков

Произошла задержка вылета самолета авиарейса Москва – Псков. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Отмечается, что это произошло по причине задержки вылета самолета из Краснодара в Москву.

«В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, - пояснил директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов. – К нам вылетел борт, прибывший в Москву из Ростова».

Напомним, на прошлой неделе наблюдались проблемы с авиасообщением из-за погодных условий.