Общество

Сотрудники псковского «Зубра» рассказали о героических подвигах коллег

Сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области почтили память погибших товарищей в День Героев Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом РФ №22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"».

В этот памятный день на базе отдела специального назначения «Зубр» сотрудники вспоминают своих товарищей, погибших при исполнении служебного долга, отдают дань памяти и уважения, возлагают цветы к мемориальным доскам и посещают места захоронения сослуживцев, рассказали в ведомстве.

В прошлом году исполнилось 20 лет с момента боевых действий за поселок Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни. В многодневных боях за Комсомольское, закончившихся 23 марта 2000 года, принимали участие бойцы спецназа уголовно-исполнительной системы Санкт-Петербурга, Пскова, Смоленска, Ижевска и других городов. В противостоянии внушительному количеству террористов подразделение понесло большие потери: погибли 10 бойцов, многие получили тяжелые ранения.

Учитывая вклад спецназовцев уголовно-исполнительной системы в борьбу с террористами, практически все принявшие участие в боях были награждены государственными наградами, четверо получили звания Героев России посмертно. «Молодые ребята, погибшие в Комсомольском: надежные товарищи, отцы, мужья, сыновья - оставили о себе светлую память, ценой собственной жизни защищали территорию нашей страны от проникновения тысяч террористов», - сказали в отделе «Зубр».

В командировке в марте 2000 года псковский «Зубр» потерял сразу двоих товарищей: Алексея Ширяева и Владислава Байгатова. Сегодня их имена вписаны в списки личного состава УФСИН России по Псковской области и в историю уголовно-исполнительной системы России.

8 марта 2000 года совместно с другими сотрудниками около 10.00 после артиллерийской подготовки через северную окраину Алексей Ширяев вошел на территорию населенного пункта, уничтожив огнем из снайперской винтовки 2 пулеметных расчета. Разведгруппа, в состав которой входил Алексей Ширяев, продвинулась под прикрытием огня основных сил вперед и захватила 2 здания, где находились огневые точки противника, препятствующие наступлению, и уничтожила их ручными гранатами.

В течение нескольких часов, преодолевая упорное сопротивление бандитов, под непрерывным плотным огнем противника группа продвинулась на 300 метров вглубь населенного пункта и закрепилась в нескольких домах на окраине кладбища. В результате попадания вражеской гранаты из РПГ-18 «Муха» у танка, обеспечивающего огневое прикрытие группы отрядов, была заклинена башня.

Алексей Ширяев, заметив вражеского гранатометчика, готовящегося к очередному выстрелу по подбитому танку, прицельным огнем уничтожил его. При смене позиции Алексей Ширяев заметил упавшую и неразорвавшуюся вблизи группы сотрудников гранату из подствольного гранатомета и, спасая жизни товарищей, накрыл ее своим телом. В результате происшедшего взрыва Алексей Ширяев погиб на месте.

За проявленное мужество и героизм указом президента Российской Федерации года младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Алексей Ширяев с 1993 года служил в отряде специального назначения управления исполнения наказаний министерства внутренних дел (затем — министерства юстиции) по Псковской области: бойцом штурмовой группы, затем — инструктором отдела. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Псковская средняя школа №12, в которой учился Алексей, носит его имя.

В этот день в УФСИН России по Псковской области также вспоминают инструктора-снайпера, лейтенанта внутренней службы Владислава Байгатова. Он, находясь в составе разведгруппы, в ходе ожесточенного боя фланговым огнем сорвал несколько попыток прорыва мелких групп через занимаемые позиции. Под огнем противника группой сотрудников, в состав которой входил Владислав, раненые были вынесены с поля боя и доставлены на командный пункт группы отрядов для оказания медицинской помощи.

Заметив движение, противник открыл шквальный огонь по командному пункту из всех видов имеющегося оружия. В здание, за которым Владислав Байгатов совместно с другими сотрудниками осуществлял погрузку раненых, попал заряд большой мощности, в результате чего здание было полностью разрушено. Владислав Байгатов получил минно-взрывную рану, был завален обломками обрушившейся стены и от полученных ранений погиб на месте.

Указом президента РФ за мужество и героизм Владислав Байгатов посмертно награжден Орденом Мужества.

«Наши коллеги - образец отваги, беззаветного служения Родине, подлинные герои, на примере которых нужно воспитывать подрастающее поколение. Их сила духа, любовь к Родине, мужество, стойкость и героизм всегда будут служить современному поколению высоким нравственным ориентиром», - заключили в отделе «Зубр».