Общество

Следовать инструкции при использовании пиротехники призвали псковичей

Пиротехнические изделия должны храниться в оборудованных и допущенных к эксплуатации складских помещениях, где необходимо обеспечивать безопасность, сохранность, учет и возможность проверки наличия учитываемой продукции. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе администрации Псковской области.

Безопасность хранения пиротехнической продукции обеспечивается выполнением требований по упаковке, нормам загрузки, длительности хранения, условиям хранения (температура, влажность), совместимости продукции при хранении, а также наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, принятием мер по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, заметили в администрации.

Хранение пиротехники осуществляется на оптовых, расходных складах и складах розничной торговли в штабелях (на поддонах или деревянных настилах) и на стеллажах. Пиротехнику должны хранить только в упаковке поставщика с соблюдением требований маркировочных и манипуляционных знаков и надписей. Вскрытие упаковки должно производиться в отдельных помещениях.

К складам и кладовым для хранения пиротехнических изделий гражданского назначения применяются требования как к взрывопожароопасным зданиям и помещениям. Здания должны соответствовать действующим требованиям пожарной безопасности и должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения.

По общему правилу, склады должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Двери должны открываться наружу, эвакуационные двери — по направлению эвакуации. Все оптовые и расходные склады пиротехнических изделий должны иметь молниезащиту. Устройство освещения и электрооборудования должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации по устройству электроустановок. Складские здания и помещения оборудуются средствами пожарно-охранной сигнализации. Система вентиляции должна исключать возможность передачи пожара по воздуховодам из одного помещения в другое.

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:

необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;

отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции. Временное хранение пришедшей в негодность (бракованной) продукции допускается только в специально выделенном месте и при наличии предупредительной информации;

допускается хранение и реализация одновременно не более 1 200 килограммов пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых помещениях, имеющих площадь не менее 25 квадратных метров;

пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях.

В каждом складе на видном месте должны быть вывешены утвержденные руководителем предприятия нормативные загрузки продукции и инструкции по правилам безопасного хранения пиротехники и ведения работ на складах.

При хранении пиротехнических изделий гражданского назначения запрещается: