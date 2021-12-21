Общество

Глава комитета юстиции прислал комментарий к статье Рейтингомера

Уменьшение числа заместителей председателя комитета юстиции Псковской области позволит ввести на судебные участки с чрезмерной нагрузкой дополнительно две должности секретарей судебного заседания мировых судей, сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов, комментируя статью «Рейтингомер: «Прямая линия» Ведерникова, новый зампрокурора и отставка Абрамова». Напомним, что обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер накануне поставил руководителю областного комитета юстиции -4, пояснив, что тот теряет позиции: численность возглавляемого господином Шерстобитовым комитета сокращают, число его заместителей скоро уменьшится вдвое - с четырех до двух человек, параллельно с этим у комитета юстиции заберут часть функционала.

Сегодня в адрес редакции Псковской Ленты Новостей поступило письмо от руководителя областного комитета юстиции, приводим текст послания целиком.

«Количественное уменьшение двух ведущих должностей государственной гражданской службы категории руководители (заместителей председателя Комитета юстиции Псковской области) позволит:

1.Путем преобразования указанных выше должностей ввести на судебные участки с чрезмерной нагрузкой дополнительно две должности секретарей судебного заседания мировых судей.

2.Принять на вакантные должности еще двух секретарей судебных заседаний мировых судей, ранее преобразованные из должностей специалистов отделов ЗАГС области, которые не были обеспечены лимитами.

3.Принять на вакантные должности, ранее преобразованные из должностей персонала отделов ЗАГС области, пять документоведов судебных участков мировых судей области, которые не были обеспечены лимитами.

Перечисленные выше преобразования:

- во-первых, помогут отчасти решить одну из острых проблем, связанную с повышенной утомляемостью работников судебных участков области, возникающей в результате чрезмерных регулярных нагрузок. Количество дел в год на отдельных судебных участках превышает 6000, что составляет (при 247 рабочих днях) 24 дела в день;

- во-вторых, не повлекут увеличение расходов областного бюджета.

Также сообщаю о том, что объем и характер полномочий остается неизменным», - заключил председатель комитета юстиции Псковской области.