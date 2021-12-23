Общество

Президент России сообщил о готовности выступить адвокатом Деда Мороза

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции сегодня, 23 декабря, заявил о готовности выступить адвокатом Деда Мороза, в суд на которого подал 23-летний юрист из Санкт-Петербурга.

К главе государства обратился журналист из Вологодской области. Он напомнил, что на днях 23-летний юрист подал в суд на Деда Мороза за неисполнение желаний. Путина попросили прокомментировать эту ситуацию и выразить собственное отношение к одному из наиболее известных жителей Великого Устюга.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, такое тут совпадение. А поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он (истец - ред.) проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Мороза одаривать его», - сказал Владимир Путин.

Президент также добавил, что сам благодарен Деду Морозу и надеется, что он будет сопровождать всех жителей России не только во время дарения подарков, но и в осуществлении различных планов.