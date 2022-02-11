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Юлия Пересильд показала видео со съемок фильма «Людмила Гурченко»

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд опубликовала видео, на котором с нее снимают грим, нанесенный для съемок телесериала «Людмила Гурченко». Актриса исполнила в шестнадцатисерийной картине главную роль, сериал вышел на экраны осенью 2015 года.

Видео: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Этому видео уже сколько-то лет, но так получилось, что я его не видела раньше. Его сняли во время съемок фильма про Людмилу Гурченко. Так вышло, что денег на пластический грим в кино (чтобы сделать возраст) нам не дали. И гениальная Катя Шахворостова (художник по гриму) придумала, как сделать это подручными средствами"», - написала Юлия Пересильд в своем инстаграм-аккаунте.

По словам актрисы, такой грим приносил болезненные ощущения, но нужно эффекта в кадре удалось достичь. «Так видео на тему "когда б вы знали из какого сора...". Ну и всегда смешно вспоминать то, что когда-то было нервно, напряженно, но как-то мы с этим справились. Ну и Анка моя (дочь Юлии Пересильд - ред.) еще такая маленькая и очень смешная», - заметила Юлия Пересильд.

«Людмила Гурченко» — российский телесериал, рассказывающий о судьбе известной народной артистки СССР Людмилы Гурченко, снятый режиссером Сергеем Алдониным. Как сообщает «Википедия», фильм сняли на основе автобиографических книг актрисы «Мое взрослое детство» (1982), «Аплодисменты» (1987) и «Люся, стоп!» (2002). Премьера сериала состоялась на канале «Россия-1» 9 ноября 2015 года и была приурочена к 80-летию со дня рождения актрисы.